Hojlund è un cecchino in nazionale! Altro gol al Galles: il secondo in due gare
Prosegue il buon momento in Nazionale di Rasmus Hojlund. L'attaccante del Napoli, già a segno tre giorni fa nella sconfitta per 3-2 contro la Norvegia, si è ripetuto nella sfida contro il Galles, portando avanti la Danimarca. Una buona notizia anche per Massimiliano Allegri, che alla ripresa del campionato spera di ritrovare il suo centravanti con maggiore fiducia sotto porta.
Hojlund segna contro il Galles: è il 2° gol in due gare
L'azione del vantaggio danese nasce da un assist di Mikkel Damsgaard per Hojlund. L'ex Atalanta conclude l'azione e, complice anche una deviazione di Davies, il pallone termina in rete. Per il centravanti azzurro si tratta dunque del secondo gol consecutivo con la Danimarca nel giro di tre giorni. La partita è ancora in corso e, nel secondo tempo, i danesi conducono per 1-0.
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