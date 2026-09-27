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Serbia-Olanda, le formazioni ufficiali: Milinkovic-Savic titolare, la decisione su Lang
TuttoNapoli.net
Serbia-Olanda, le formazioni ufficiali: tra le riserve olandesi c’è Noa Lang, insieme, tra gli altri, a Zirkzee, Aké, Koopmeiners e Timber
Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Serbia-Olanda, sfida valida per la seconda giornata di Nations League, in programma alle 18:00 al Rajko Mitić Stadium di Belgrado. Noa Lang parte dalla panchina nell’Olanda, mentre Milinkovic-Savic è titolare tra i pali della Serbia.
SERBIA (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Stankovic, S. Milinkovic-Savic; Joveljic. Ct Paunovic.
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo. Ct Xavi.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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