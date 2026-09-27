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Serbia-Olanda, le formazioni ufficiali: Milinkovic-Savic titolare, la decisione su Lang

Serbia-Olanda, le formazioni ufficiali: Milinkovic-Savic titolare, la decisione su LangTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:10Notizie
di Antonio Noto
Serbia-Olanda, le formazioni ufficiali: tra le riserve olandesi c’è Noa Lang, insieme, tra gli altri, a Zirkzee, Aké, Koopmeiners e Timber

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Serbia-Olanda, sfida valida per la seconda giornata di Nations League, in programma alle 18:00 al Rajko Mitić Stadium di Belgrado. Noa Lang parte dalla panchina nell’Olanda, mentre Milinkovic-Savic è titolare tra i pali della Serbia.  

SERBIA (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Stankovic, S. Milinkovic-Savic; Joveljic. Ct Paunovic.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo. Ct Xavi.  