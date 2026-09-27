De Laurentiis, 11,1 milioni per il Bari: la mossa di Filmauro in vista della prossima udienza

Filmauro mette sul tavolo 11,1 milioni per il Bari: nuova mossa dei De Laurentiis nella vicenda giudiziaria.

Nuova mossa della Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis sul fronte SSC Bari. Secondo quanto riportato da PianetaBari, sulla base delle informazioni di Telenorba, la società proprietaria del club avrebbe formalizzato un impegno economico complessivo da 11,1 milioni di euro. L’iniziativa si inserisce nella vicenda giudiziaria relativa alla situazione economico-finanziaria della società biancorossa e punta a rispondere alle contestazioni della Procura sulla disponibilità delle risorse necessarie a garantire la continuità dell’attività del club.

Filmauro, altri 10 milioni per il Bari: ora la decisione spetta al Tribunale

Dopo un primo intervento da 1,1 milioni di euro effettuato il 30 luglio, il piano prevederebbe altri 10 milioni: 2 milioni entro il 31 ottobre e, successivamente, un milione al mese da novembre 2026 a giugno 2027. Le somme verrebbero immesse in conto capitale, senza quindi obbligo di restituzione da parte del Bari. Filmauro avrebbe inoltre manifestato la disponibilità a intervenire con ulteriori versamenti qualora fossero necessari per il bilancio 2027/28. Come sottolinea PianetaBari, che spetterà ora al Tribunale stabilire se le nuove garanzie finanziarie messe sul tavolo dalla proprietà saranno considerate sufficienti rispetto alle contestazioni sollevate.