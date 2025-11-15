Tuttosport: "Bremer accelera. Cholito ko: Torino, che botta!"

Prima pagina

Nella prima pagina di oggi, uno dei titoli più importanti di Tuttosport è quello riportato di seguito: "Muso da Juve, Bremer accelera". Con un tapis roulant speciale che attenua la gravità, Gleison lavora duro e punta al Napoli il 7 dicembre. Mercato: Muharemovic e Thiago Gabriel, idee giovani in difesa. Rinnovo Yildiz: lento, ma sicuro.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "CholiKO. Toro, che botta! Forza Zapata!". Simeone fuori per 40 giorni. Lesione al retto femorale sinistro per l'argentino: Baroni spera che Duvan acceleri il recupero e diventi utilizzabile per più di qualche spezzone. E per Ilic si teme il crociato.