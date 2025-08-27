Tuttosport in prima: "Juve-Kolo a oltranza. E anche Vlahovic..."
"Juve-Kolo a oltranza": questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, che aggiunge "E anche Vlahovic". Comolli tratta con il PSG, ma niente follie... tanto c'è Dusan. I bianconeri si concentrano pure sull'esterno destro: Savona verso il Nottingham Forest apre la porta a Martinez. Intanto Tudor conferma Kalulu a destra anche contro il Genoa. Zhegrova spinge per andare a Torino, ma adesso c'è anche il Marsiglia.
Spazio dedicato anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo: "C'è Cuesta per tappare il buco". Il Toro deve correre ai ripari dopo l'umiliazione di Milano. E Baroni alza la voce: "Dobbiamo solo vergognarci". Momento non facile, tra campo e mercato: il caso Maripan, Spartak su Coco. Curioso retroscena: Sucic, tra i migliori dell'Inter lunedì sera, nel 2021 era in prova con la Primavera del Torino e venne bocci
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro