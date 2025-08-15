Prima pagina Tuttosport: "Inter su Koné: pronta offerta da 40 milioni alla Roma"

vedi letture

Come scrive Tuttosport in apertura, è vicina la fumata bianca tra la Juventus ed il Paris Saint Germain per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. L’intesa tra i due club è stata trovata sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni e riscatto 45. Il francese, si legge, sarà già arruolabile per la prima di campionato.

Muani tornerà a prescindere da Vlahovic, sempre più alle strette e isolato. Su Nico Gonzalez irrompe l'Atletico Madrid: svolta per Molina? O'Riley avanza. Per settembre il club bianconero valuta un aumento di capitale da 80-90 milioni. E poi ancora: "Inter su Koné: pronta offerta da 40 milioni alla Roma".