Prima pagina Tuttosport sugli sfoghi di Tudor: "Igor uno di noi"

“Igor uno di noi”: così titola l'edizione odierna di Tuttosport che torna sulle dichiarazioni di Tudor contro la Lega sulla gestione del calendario. Il tecnico bianconero Igor Tudor scuote l’ambiente con parole destinate a far discutere: "Se si sta zitti e buoni si subisce, non va bene". Uno sfogo che infiamma i tifosi juventini, da tempo convinti di ricevere torti arbitrali. Nel mirino le ultime decisioni del Var e la retrocessione dell’arbitro Rapuano.

L’Inter torna a sorridere battendo il Sassuolo 2-1. Dimarco apre, poi l’autogol di Muharemovic su iniziativa di Carlos Augusto sembra chiudere i conti, ma nel finale Cheddira accorcia e fa tremare San Siro. Chivu si gode i tre punti ma chiede più cinismo sotto porta: troppi errori in fase offensiva.