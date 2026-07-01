Ufficialità Allegri, oggi difficile. Bisognerà aspettare ancora qualche ora
L'attesa per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continua, ma potrebbe essere necessario attendere ancora qualche ora prima del consueto messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis sui social. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, infatti, l'iter per la definizione dell'operazione starebbe registrando un lieve rallentamento di natura burocratica, senza che questo metta in discussione il buon esito della trattativa.
Slitta l'annuncio Allegri-Napoli: quando verrà ufficializzato
Per questo motivo, il tweet di De Laurentiis potrebbe anche non arrivare nella giornata di oggi, ma la situazione viene descritta con grande ottimismo. Non emergono particolari criticità e la firma dell'allenatore sarebbe ormai considerata imminente. Salvo ulteriori imprevisti, l'intesa verrà formalizzata a breve, consentendo al Napoli di ufficializzare il nuovo tecnico.
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