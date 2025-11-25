Ultimi cambi per il Napoli: c'è un esordio in Champions League
Negli ultimi minuti di gara Antonio Conte da spazio a Juan Jesus facendo uscire Buongiorno, ma soprattutto c'è un esordio in Champions, quello di Vergara che entra al posto di Neres. Importante esordio in una coppa europea per un ragazzo cresciuto nelle giovanili del Napoli.
