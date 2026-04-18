Ultimo cambio per il Napoli: entra Mazzocchi

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Oggi alle 19:31Notizie
di Antonio Noto
Fuori uno stanco Matteo Politano, dentro Pasquale Mazzocchi.

Al 73' ultimo cambio per il Napoli. Antonio Conte cambia l'esterno destro: fuori uno stanco Matteo Politano, dentro Pasquale Mazzocchi.

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