Un lampo di Kvaratskhelia e poco altro: la Georgia cade 3-1 in Spagna

Sesta vittoria consecutiva per la Spagna che chiude al primo posto il Gruppo A di qualificazioni ai prossimi Europei. 3-1 il risultato finale contro la Georgia. Vantaggio iniziale firmato da Le Normand dopo appena 3 minuti, pareggio immediato della Nazionale di Sagnol con un lampo di Kvaratskhelia in ripartenza, ma poi nella ripresa le Furie Rosse conquistano i tre punti grazie a Ferran Torres e allo sfortunato autogol di Lochoshvili. L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha disputato l’intera gara ed è stato ammonito per proteste al 75’. Diffidato, salterà quindi il prossimo match con la Georgia.