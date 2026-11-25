Podcast Paradiso: "Con questa mentalità fai bene anche in Europa, ecco qual è la chiave"

Angelo Paradiso a Radio Tutto Napoli analizza la crescita degli azzurri e il rinnovo di McTominay.

L'ex calciatore del Napoli e talent scout Angelo Paradiso è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e Smart TV e DAB Campania, analizzando il pareggio degli azzurri contro il Manchester City e soffermandosi sulle scelte di Massimiliano Allegri, sulla crescita di Noa Lang e sul rinnovo contrattuale di Scott McTominay.

Il Napoli ha conquistato un bel punto a Manchester, dimostrando di essere ancora vivo.

“Io l'ho detto ieri in trasmissione da Raffaele Auriemma, ho detto che se il Napoli non abbassava il baricentro faceva risultato al 100%, perché questo City si può battere e soprattutto il Napoli ha ottimi giocatori. Se tu ti abbassi, perdi contro tutti. Invece il Napoli ha giocato, ha fatto la partita e ha fatto un'ottima gara. Abbiamo visto anche che bei giocatori ha il Napoli, McTominay quando corre sembra che voli, è un giocatore fantastico. Poi abbiamo visto tutti i ragazzi che hanno messo qualcosa in più e questo, secondo me, ti fa pensare proprio al discorso che ho sempre fatto anche nelle vostre trasmissioni: se tu abbassi il baricentro nel calcio moderno prendi gol. Sul secondo gol che abbiamo preso, avete visto Politano dove stava? Stava in marcatura sul giocatore del City che ha fatto l'assist. Questo ti fa capire che alla fine, se ti chiudi dietro, non è un vantaggio. Invece, se ti giochi la partita pure con uno squadrone come il City, puoi fare risultato”.

Questa prestazione di personalità contro una delle migliori squadre d'Europa può rappresentare finalmente la svolta della stagione?

“La svolta arriva solo se lui non cambia un'altra volta. Se tu inizi a riabbassare il baricentro, puoi perdere con chiunque, soprattutto in Italia. Se tu invece continui con questa mentalità, innanzitutto Allegri si può permettere anche la riconferma, perché con questa mentalità fai bene, perché i giocatori ci sono. Abbiamo visto anche Gilmour ieri, che ha fatto una bellissima partita, e Spinazzola ha fatto una bella partita. È proprio il concetto di calcio. Se tu cambi quel concetto e inizi a intraprendere un discorso diverso da quello che ha sempre fatto Allegri, puoi fare bene, perché in Italia tante squadre si sono aggiornate e non è più un discorso Napoli e Inter come gli altri anni. Adesso ci sono Como, Roma, ci sono altre squadre che sono forti e secondo me la chiave è quella. La chiave è giocare a briglie sciolte, giocare in attacco come fanno tutti, perché, parliamoci chiaro, il gol lo devi fare. Se ti difendi in dieci, paradossalmente ci sono più probabilità che prendi gol, ma sicuramente, se ti difendi in dieci, il gol non lo fai mai. Quindi, innanzitutto, una squadra come il Napoli deve pensare a fare i gol. Poi, per quanto riguarda la difesa, ti gestisci anche con un discorso di scalate, ma è proprio scientificamente provato che tu ti puoi difendere anche a quattro se sei messo bene. Il gol non lo prendi, lo puoi prendere solo da un tiro dalla distanza. In questo Allegri lo sa fare, conosce la tattica, sa a memoria la tattica difensiva, però secondo me deve iniziare a cambiare quell'atteggiamento. Quello che abbiamo visto ieri contro il Manchester mi ha fatto pensare veramente che ci possono essere degli spiragli importanti quest'anno, però devi avere quell'atteggiamento”.

Vedendo il potenziale espresso a Manchester, non c'è il rimpianto di non aver visto un Napoli più propositivo fin dall'inizio della stagione?

“Allegri è famoso anche per quella famosa battuta del corto muso. Ma se io alleno Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic, con questi qua per me il corto muso non deve esistere. Innanzitutto gli faccio fare subito tre-quattro gol con questi giocatori e poi penso al resto. Quindi anche là ti fa capire la mentalità del mister. Il mister ha questa mentalità che prima pensa a non prenderle, però il calcio è cambiato, soprattutto il calcio moderno. Vedi anche il Paris Saint-Germain, fa goleate, però concede tanto a tutte le squadre, proprio perché il discorso di Luis Enrique è: prima li facciamo i gol e poi pensiamo a difendere. Una volta in Italia c'era questa mentalità, prima non li prendo e poi li faccio. Avevi anche dei fuoriclasse importanti che all'ultimo minuto magari facevano la giocata, ma adesso invece è proprio un discorso di collettivo e il collettivo deve girare a mille all'ora. La differenza ancora tra la Premier League e il campionato italiano è l'intensità. Se il campionato italiano inizia a fare questo discorso di attacco e di intensità durante gli allenamenti, può ritornare a essere grande, proprio perché secondo me la chiave è questa, io che vedo sia di qua che di là”.

Noa Lang sta crescendo nonostante il rapporto controverso con la tifoseria. Può diventare un giocatore importante per il Napoli?

“Anche questo ragazzo, secondo me, ha delle qualità importanti. Infatti l'anno scorso, quando è andato via da Napoli, ha fatto benissimo, proprio perché giocava a briglie sciolte. Questi sono dei tipi di giocatori che devi far giocare per le caratteristiche che hanno, perché se tu a uno come Lang gli fai fare sempre la doppia fase, raddoppi su raddoppi, lui che deve fare le skill, il doppio passo, la sterzata, l'assist, non è mai fresco quando deve fare la giocata e di conseguenza perde anche fiducia nei propri mezzi e gioca male. È come se a te, Roberto, che sei un giornalista, dicessi: dai, il prossimo anno vai a fare le telecronache del campionato cinese, però devi parlare cinese”.

C'è chi ha criticato Lang anche per il suo contributo difensivo contro il Manchester City.

“Cristian, ma tu hai visto Cherki dove gioca? Gioca negli ultimi venti metri. Questi non li vedi mai nell'area difensiva. Quindi quelli che dicono queste cose innanzitutto non capiscono il calcio e non sanno proprio le dinamiche del calcio. Se io un portiere lo metto a fare il centravanti, non dico che è la stessa cosa, ma quasi, perché Lang non ha proprio nelle caratteristiche quella gamba di McTominay, che gioca a tutto campo, e soprattutto non ha le caratteristiche difensive. Io mi immagino invece un Lang al quale dai piena fiducia e fai esprimere tutta la sua creatività. Questo ragazzo secondo me può crescere tanto, però non siamo né io né te, Cristian, né Roberto: è l'allenatore che deve dare questi input e deve dare questi compiti. Però secondo me le qualità ce le ha, anche importanti”.

Il nuovo Manchester City sembra lontano dai livelli raggiunti dalla squadra di Guardiola. Sei d'accordo?

“Molta fuffa, Cristian, hai detto una bella cosa. Hai detto una cosa secondo me centrale, ma il discorso è anche legato al fatto che vieni da un ciclo in cui hai vinto tutto con uno degli allenatori, se non l'allenatore più forte di tutti i tempi. Vieni da tante vittorie, però, come hai detto tu giustamente, mi sembrano dei giocatori molto belli da vedere, però poi all'atto pratico non hanno quella sostanza come De Bruyne, come questi campioni che hanno fatto veramente bene con il City. Bernardo Silva giocava a tutto campo, lo vedevi terzino, lo vedevi difensore centrale, lo vedevi attaccare, il professore. Però lì c'è anche un discorso legato al fatto che c'era Guardiola. Lui ha avuto la fortuna e la bravura di vincere, però se non vinci poi cambia tutto. Lui ha fatto questo discorso di calcio incredibile e ha vinto tanto. Però, come dicevi tu, Cristian, sono carini, sono belli da vedere, però poi alla fine... Come ho detto io ieri prima della partita, alla domanda se il Napoli avrebbe preso un'imbarcata, ho risposto assolutamente no, perché questo City non mi sembra un City incredibile e soprattutto il Napoli ha ottimi giocatori. Però questi ottimi giocatori li devi mettere in condizione di esprimere le loro caratteristiche”.

Anche Haaland, se non viene rifornito come negli anni di Guardiola, fa fatica.

“Cambia tutto il discorso. Vedi, poi Haaland quando gioca in nazionale è un altro giocatore, perché i meccanismi sono diversi. Abbiamo visto anche il mondiale stratosferico e, come dici tu, quando cambi il meccanismo poi ne risentono anche i campioni. C'è da dire che Haaland alla sua età ha già fatto ottomila gol, ha vinto tutto e quindi magari ci può stare anche che dica: sai che c'è, stasera sono fermo. Però, come dici tu giustamente, c'è quel discorso che non è irresistibile, come non è irresistibile lo United. Ci sono tante squadre inglesi che stanno avendo un crollo, ma è anche un discorso di gestione. Il City ha avuto dei problemi interni, sappiamo tutta la vicenda, e quindi poi ne risentono un po' tutti”.

Sul rinnovo di McTominay c'è ancora distanza tra le parti. Il calciatore chiederebbe 10 milioni di euro d'ingaggio, mentre il Napoli sarebbe arrivato a 6,5 milioni più bonus. Cosa dovrebbe fare la società?

“Glieli devi dare, Roberto. A un giocatore così gli devi dare tutto quello che chiede, perché è un giocatore troppo importante. È un giocatore che secondo me in qualsiasi squadra, in qualsiasi top club europeo, gioca. Anche vedendolo ieri, ha questa leggerezza e questa facilità di corsa che è imbarazzante, soprattutto quando non aveva palla. Io l'ho guardato bene proprio quando non aveva palla e aveva questo passo con cui bruciava gli avversari. Magari i compagni facevano un po' fatica a riprendere i giocatori del City, ma lui ha proprio un altro passo. Conoscendo anche i parametri in Inghilterra, quei soldi glieli danno facilmente i top club. Secondo me il Napoli deve ripartire da un giocatore così, perché è un giocatore unico in questo momento, proprio per le caratteristiche che ha e soprattutto per quello che fa. Lui non solo ti fa i gol, ti fa gli assist, ma ti fa un lavoro oscuro incredibile. Quel lavoro che fa può far giocare bene tutta la squadra, perché quando fai quegli inserimenti senza palla, tanti giocatori hanno il vantaggio di rimanere da soli, soprattutto gli esterni”.

Gilmour è stato forse il migliore in campo contro il Manchester City.

“Sono d'accordo, Cristian. Favoloso ieri, proprio bellissimo. Si vedeva proprio che lui sapeva la giocata prima che gli arrivasse la palla e ha fatto delle intuizioni incredibili. Anche a livello tattico era sempre messo bene, non stava mai in linea con i compagni, stava o dietro o avanti, quindi è importante per un centrocampista fare i contromovimenti giusti. La palla la faceva cantare, mi è piaciuto veramente tanto e secondo me questi giocatori sono oro. Il Napoli, con tutte queste cose che sta dicendo il presidente, che deve fare il centro sportivo, forse farà lo stadio, i giocatori più forti li deve tenere. Anche perché in giro tutti questi giocatori poi alla fine se li prendono in Premier League, quindi quando ce li hai tu in casa li devi tenere. Se vuoi ambire a vincere anche a livello internazionale, tu devi partire dai giocatori più forti e poi devi andare a cercare giovani importanti e qualche fuoriclasse. Devi fare un discorso così, secondo me, se vuoi riportare il Napoli a essere grande”.