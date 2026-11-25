Podcast Minervini: "Accanimento eccessivo contro Allegri, ma la squadra è forte!"

Napoli da applausi a Manchester: Allegri sorprende Maresca

Due volte in vantaggio, il Napoli sfiora il colpo sul campo del Manchester City. Una prova convincente che restituisce fiducia all'ambiente e conferma le potenzialità della squadra, chiamata ora a dare continuità anche in campionato. Arturo Minervini, vice-direttore di Tuttonapoli, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il pareggio per 2-2 contro il Manchester City può rappresentare la strada giusta da intraprendere per il Napoli?

"Voglio andare un po' controcorrente. Per tanto tempo ci sono state critiche feroci ad Allegri, considerato incapace, bollito, finito. Ieri il Napoli ha fatto una grande partita, pareggiando 2-2 sul campo del City, e ho sentito dire che la squadra è forte. Ma se questo risultato dimostra il valore della squadra, non può essere utilizzato anche per riconoscere i meriti dell'allenatore? Credo che il giudizio debba valere da entrambe le parti: gli errori di questo inizio di stagione sono responsabilità di Allegri e della squadra, così come i meriti della prestazione di ieri appartengono a entrambi. A volte l'accanimento nei confronti dell'allenatore è stato eccessivo, considerando anche le responsabilità della squadra. Ieri abbiamo avuto la dimostrazione che questo Napoli può fare bene, con il giusto approccio e alcune modifiche tattiche. Allegri ha proposto una soluzione interessante, con una fase di non possesso organizzata con il 4-4-2, che ha messo in difficoltà il City. Maresca ha perso il duello tattico. Sono contento che questa partita abbia dimostrato che c'è ancora vita nel Napoli e nel suo allenatore, che resterà sulla panchina azzurra almeno fino al termine della stagione."

Da sottolineare anche le prestazioni di alcuni giocatori che nelle scorse settimane erano stati messi in discussione, come Neres, Gilmour e Beukema.

"Mi è piaciuta soprattutto la prova di Beukema, che ha attraversato un momento difficile. Ieri ha dimostrato di trovarsi più a suo agio in una difesa a quattro, come già si era intuito dalla sua esperienza al Bologna. Ha disputato una grande partita accanto a Rrahmani. Anche Gilmour è stato straordinario: per me è stato il migliore in campo. Ha fatto una prestazione di altissimo livello, dimostrando che esiste un futuro anche dopo Lobotka. Non si tratta di un passaggio di consegne, perché Lobotka resta un giocatore fondamentale e può dare ancora molto al Napoli, ma Gilmour ci ha fatto capire che possiamo stare tranquilli anche in prospettiva."

Qualche perplessità, invece, sulla prestazione di Milinkovic-Savic e su alcuni episodi difensivi.

"Ho dato 5 a Milinkovic-Savic in pagella, perché secondo me ha responsabilità su entrambi i gol. Sul primo la conclusione di Doku è lenta e centrale: il portiere la tocca male e finisce per spingerla in porta. Credo che Meret avrebbe potuto evitare quel gol. Anche sulla seconda rete non copre adeguatamente lo specchio. Oliveira, che per il resto ha disputato una buona partita, concede troppo facilmente il destro a Cherki: avrebbe dovuto affrontarlo con maggiore convinzione, perché un giocatore del genere riesce a trovare l'angolo da qualsiasi posizione. È stata comunque la migliore prestazione stagionale del Napoli, anche considerando il valore dell'avversario e il fattore ambientale. Ora bisogna ripartire da questa serata, sviluppando nuove soluzioni e migliorando soprattutto l'attenzione difensiva."

Sul primo gol del Manchester City ci sono responsabilità anche nel posizionamento della squadra su calcio d'angolo?

"Sì, la gestione del corner non mi è piaciuta. Politano si perde Doku, lasciandogli troppo spazio per girarsi, mentre De Bruyne ha un contatto visivo con il giocatore avversario ma si gira senza marcare nessuno. Non è l'atteggiamento giusto, soprattutto contro una squadra pericolosa come il City. Peccato, perché De Bruyne stava disputando una grande partita, con diversi palloni straordinari. In quell'occasione è stato troppo morbido. Con un pizzico di attenzione in più il Napoli avrebbe potuto anche vincere, perché oltre ai meriti degli azzurri bisogna considerare le difficoltà mostrate dal Manchester City."