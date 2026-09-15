Non solo 4-3-3: Allegri studia soluzione alternativa

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Nel mirino ci sarebbe il tradizionale 4-3-3, sistema particolarmente apprezzato dalla squadra e dal presidente Aurelio De Laurentiis

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la vittoria contro il Bologna non avrebbe cancellato i dubbi legati alla fase offensiva del Napoli. Le difficoltà mostrate dall'attacco potrebbero infatti spingere Massimiliano Allegri a valutare un possibile cambio di modulo. Nel mirino ci sarebbe il tradizionale 4-3-3, sistema particolarmente apprezzato dalla squadra e dal presidente Aurelio De Laurentiis, ma che al momento non sembrerebbe riuscire a esaltare pienamente le caratteristiche degli uomini a disposizione, nonostante il recente exploit di Costantino Favasuli.

Allegri studia una soluzione alternativa al 4-3-3

Il tecnico azzurro sarà quindi chiamato a decidere se continuare sulla strada intrapresa oppure intervenire sull'assetto tattico. L'obiettivo è trovare una soluzione capace di garantire maggiore equilibrio alla squadra e, soprattutto, più pericolosità negli ultimi metri.