La missione di Allegri: è al lavoro per rilanciare tre azzurri
Massimiliano Allegri vuole sfruttare le prossime settimane per rilanciare alcuni giocatori del Napoli che, fino a questo momento, non sono riusciti a esprimersi sui livelli attesi. A soffermarsi sulla situazione è Il Mattino, che concentra l'attenzione soprattutto su Noa Lang, Lorenzo Lucca e Frank Anguissa.
Napoli, Allegri al lavoro per recuperare Lang, Lucca e Anguissa
I tre azzurri, secondo il quotidiano, hanno offerto finora prestazioni al di sotto delle aspettative e rappresentano alcuni dei calciatori sui quali Allegri dovrà lavorare maggiormente durante le prossime sedute di allenamento. L'obiettivo del tecnico è quello di riportare Lang, Lucca e Anguissa nella migliore condizione, sia dal punto di vista fisico che sotto il profilo del rendimento. Un lavoro che riguarderà comunque l'intero gruppo, chiamato a compiere un necessario cambio di passo nelle prossime settimane. Per Allegri sarà dunque fondamentale ritrovare anche il contributo dei tre calciatori: recuperare elementi importanti della rosa potrebbe permettere al Napoli di aumentare le alternative e alzare il livello complessivo della squadra in vista dei prossimi impegni.
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