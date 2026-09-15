La missione di Allegri: è al lavoro per rilanciare tre azzurri

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L'obiettivo del tecnico è quello di riportare Lang, Lucca e Anguissa nella migliore condizione, sia dal punto di vista fisico che sotto il profilo del rendimento

Massimiliano Allegri vuole sfruttare le prossime settimane per rilanciare alcuni giocatori del Napoli che, fino a questo momento, non sono riusciti a esprimersi sui livelli attesi. A soffermarsi sulla situazione è Il Mattino, che concentra l'attenzione soprattutto su Noa Lang, Lorenzo Lucca e Frank Anguissa.

Napoli, Allegri al lavoro per recuperare Lang, Lucca e Anguissa

I tre azzurri, secondo il quotidiano, hanno offerto finora prestazioni al di sotto delle aspettative e rappresentano alcuni dei calciatori sui quali Allegri dovrà lavorare maggiormente durante le prossime sedute di allenamento. L'obiettivo del tecnico è quello di riportare Lang, Lucca e Anguissa nella migliore condizione, sia dal punto di vista fisico che sotto il profilo del rendimento. Un lavoro che riguarderà comunque l'intero gruppo, chiamato a compiere un necessario cambio di passo nelle prossime settimane. Per Allegri sarà dunque fondamentale ritrovare anche il contributo dei tre calciatori: recuperare elementi importanti della rosa potrebbe permettere al Napoli di aumentare le alternative e alzare il livello complessivo della squadra in vista dei prossimi impegni.