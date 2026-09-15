Favasuli fa impazzire Napoli, ma a Firenze si mangiano le mani: ecco perché
Costantino Favasuli è una delle sorprese più positive di questo avvio di stagione in casa Napoli. Il giovane terzino azzurro si sta ritagliando uno spazio sempre più importante e Tuttosport fa riferimento a possiblii rimpianti della Fiorentina, suo vecchio club e prossimo avversario in campionato: "Chissà se a Firenze qualcuno nel frattempo si sarà pentito di esserselo fatto soffiare sotto il naso. Alla Viola (aveva il 50% sulla vendita) sarebbero bastati 3,5 milioni per riportarlo a casa dopo averlo scaricato troppo a cuor leggero due anni fa".
Fiorentina, rimpianto Favasuli
Una scelta che, alla luce dell'impatto avuto da Favasuli con il Napoli, assume oggi un peso differente. Il quotidiano torinese evidenzia anche un particolare relativo agli investimenti effettuati dalla Fiorentina sul mercato: "Un abbaglio alla luce del fatto che la Fiorentina ha speso più o meno la medesima cifra (3,3 milioni) per i prestiti onerosi di Joao Mario e Alex Jimenez".
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