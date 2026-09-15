Anguissa recupera per la Fiorentina? Le ultime sulle sue condizioni
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli che punta a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in occasione della trasferta contro la Fiorentina al Franchi. Dopo aver saltato le ultime due partite contro Arsenal e Bologna a causa di problemi muscolari, Anguissa potrebbe rientrare già domenica.
Anguissa mette nel mirino la Fiorentina
Alla ripresa degli allenamenti, Allegri e il suo staff valuteranno attentamente le condizioni del camerunense per capire se potrà essere convocato. Secondo il quotidiano c’è cauto ottimismo sul recupero del centrocampista, anche se saranno decisive le risposte che arriveranno nelle prossime ore. Anguissa verrà monitorato giorno dopo giorno e soltanto avvicinandosi alla partita sarà possibile avere un quadro più preciso.
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