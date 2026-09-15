Tegola Alisson Santos: lo stop potrebbe essere lungo, la situazione

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Secondo le stime, i tempi di recupero potrebbero oscillare tra le quattro e le otto settimane.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Alisson Santos, costretto a fermarsi durante la sfida contro l’Arsenal a causa di un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato un infortunio tutt’altro che lieve: “L’Arsenal ha lasciato ferite e Alisson Santos è la testimonianza fedele d’un periodaccio che ormai sembra appartenere al Napoli: una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro è una questione assai seria”.

Alisson Santos, i tempi di recupero

Per l’attaccante del Napoli si prospetta dunque uno stop piuttosto lungo. Secondo le stime, i tempi di recupero potrebbero oscillare tra le quattro e le otto settimane. Al momento, tuttavia, non viene indicata una data precisa per il rientro in campo dell’ex Sporting CP, le cui condizioni saranno valutate nel corso delle prossime settimane.