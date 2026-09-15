Favasuli blindato dal Napoli: i dettagli del suo contratto

vedi letture

Il Napoli si gode Costantino Favasuli, una delle sorprese più positive di questo avvio di stagione. Il giovane terzino azzurro si sta ritagliando uno spazio sempre più importante e Tuttosport accende i riflettori anche sull’operazione che lo ha portato alla corte di Massimiliano Allegri.

Favasuli-Napoli, affare da 7 milioni: contratto fino al 2034

Secondo il quotidiano torinese, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo le mani su un vero e proprio affare: “Ecco perché a Napoli hanno di che sorridere. In casa si sono ritrovati un gioiellino a prezzo di saldo: appena 7 i milioni investiti da Aurelio De Laurentiis per accaparrarselo in prestito (1 milione) con obbligo di riscatto (6 milioni) al primo punto che faranno i campani a partire dal 2 febbraio”.

Il Napoli ha deciso inoltre di blindare Favasuli con un accordo a lunghissima scadenza: “Con De Laurentiis che gli ha fatto sottoscrivere un contratto di 8 anni (scadenza 2031 con opzione unilaterale in favore del club azzurro per allungare fino al 2034 da esercitare ogni stagione entro il 30 maggio)”.