ADL arriva a Dimaro: si lavora al rinnovo con il Trentino, i dettagli
Aurelio De Laurentiis è atteso oggi a Dimaro Folgarida, dove raggiungerà il Napoli impegnato nel tradizionale ritiro estivo in Val di Sole. Per il presidente azzurro si tratta della quindicesima presenza consecutiva nella località trentina, ormai diventata una tappa fissa della preparazione precampionato del club. Nella giornata di ieri De Laurentiis è rimasto a Napoli per una serie di riunioni già programmate insieme all'amministratore delegato Andrea Chiavelli, prima di organizzare la partenza verso il Trentino. Il suo arrivo coincide con una fase importante della preparazione della squadra guidata da Massimiliano Allegri, impegnata nei primi test in vista della nuova stagione.
Rinnovo con il Trentino e debutto contro l'Arezzo
La presenza del patron sarà anche l'occasione per approfondire il confronto con le istituzioni locali sul rinnovo dell'accordo che lega il Napoli alla Val di Sole come sede del ritiro estivo. Le parti sono al lavoro per definire un nuovo prolungamento biennale dell'intesa, confermando un rapporto consolidato nel corso degli anni. De Laurentiis seguirà inoltre dagli spalti dello stadio Comunale di Carciato la prima amichevole della squadra di Allegri, in programma domani alle ore 18 contro l'Arezzo. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.
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