Manna, obiettivo Premier: ds 'in agguato' su possibili colpi low cost
Il nome di Kepa Arrizabalaga torna a orbitare attorno al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il portiere spagnolo sarebbe stato nuovamente proposto al club azzurro, a distanza di quattro anni da una trattativa che sembrava vicina alla conclusione. Il quotidiano ricorda infatti che "i tifosi ricorderanno che fu già vicino a vestire la maglia azzurra nell'estate del 2022, prima di trasferirsi al Real Madrid", un'operazione che allora sfumò sul più bello.
Kepa torna d'attualità, Napoli pronto a cogliere le occasioni dalla Premier
Ma Kepa rappresenterebbe solo uno dei profili monitorati dal Napoli. Il Mattino sottolinea infatti che "il Napoli resta molto attento al mercato in uscita dalla Premier League, pronto ad investire su quei calciatori che nelle prossime settimane lasceranno il prezioso campionato inglese alla ricerca di nuove avventure, ad un prezzo ribassato". Una strategia condivisa dalla dirigenza azzurra, che punta a cogliere le migliori opportunità del mercato inglese. Non a caso, come evidenzia ancora Il Mattino, "Manna è in agguato", pronto a intervenire non appena si presenteranno le occasioni giuste.
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