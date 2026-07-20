Allegri sembra aver scelto il modulo: Lobotka sarà il perno
Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri sembra avere già un'identità tattica ben definita. Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese avrebbe scelto il sistema di gioco con cui affrontare la nuova stagione. La rosea scrive infatti che "Allegri sembra aver già scelto l'abito con cui vuole presentarsi al via della prossima stagione. Il suo Napoli ripartirà dal 4-3-3, sistema molto caro al mondo azzurro da tempo".
Allegri riparte dal 4-3-3, Lobotka sarà il perno del nuovo Napoli
Grande attenzione anche al lavoro svolto in ritiro. Secondo la Gazzetta dello Sport, "Max sta impostando il lavoro sulla difesa a 4", un principio tattico che sarà alla base del nuovo corso azzurro. Infine, la rosea individua il giocatore destinato a essere il fulcro della squadra: "Lobotka dovrà tornare a essere il centro di gravità della manovra azzurra", affidandogli nuovamente il ruolo di regista e punto di riferimento nella costruzione del gioco del Napoli.
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