ADL assente al Maradona per Napoli-Arsenal: il motivo

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L'assenza di Aurelio De Laurentiis in tribuna d'onore al Maradona durante la sfida contro l'Arsenal ha suscitato diversi interrogativi, subito chiariti dai retroscena emersi sulle pagine de La Repubblica. Il presidente azzurro non era presente allo stadio per via di un sovrapporsi di impegni istituzionali e cinematografici inderogabili legati alla storia del club.

Il primo ciak del film per i cento anni

Proprio nella giornata di mercoledì, il patron del Napoli era infatti impegnato sul set per il primo ciak ufficiale della produzione cinematografica dedicata al Centenario della società partenopea. Un progetto ambizioso promosso dalla Filmauro e fortemente voluto dallo stesso De Laurentiis, che ha preferito presenziare al via delle riprese di un’opera destinata a celebrare la storia del club piuttosto che assistere dal vivo al debutto europeo della squadra di Massimiliano Allegri.