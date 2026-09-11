Stop ai rinnovi di contratto (per ora): in stand-by le trattative per 3 big
La priorità dell'austerità finanziaria in casa Napoli si riflette in modo netto anche sulle strategie di prolungamento della rosa. Come riportato dalle pagine de Il Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra ha congelato e rinviato a data da destinarsi le trattative per i rinnovi di tre pilastri fondamentali dello scacchiere di Massimiliano Allegri: Scott McTominay, Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka.
Il nodo principale riguarda le elevate pretese economiche. L'entourage dello scozzese ha formulato una richiesta di prolungamento fino al 2030 (con opzione per il 2031) accompagnata da un consistente ritocco verso l'alto dell'ingaggio, cifra che al momento non rientra nei nuovi parametri del monte stipendi club. Capitolo Anguissa. Nonostante i recenti dialoghi su un'estensione fino al 2029, i discorsi sono finiti su una fase di stallo. La società intende prima valutare l'impatto complessivo della stagione prima di procedere con nuovi vincoli pluriennali.
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