Pochi gol, Cds: "Max ha atteso invano una punta diversa da Lucca e Hojlund"

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I retroscena svelati dal Corriere dello Sport confermano le differenti vedute tra le richieste di Massimiliano Allegri e la strategia adottata dalla società. Il tecnico livornese aveva infatti sollecitato l'innesto di una punta con caratteristiche del tutto complementari a quelle di Rasmus Højlund e Lorenzo Lucca, in grado di legare il gioco tra le linee e offrire soluzioni diverse nell'area avversaria.

Nonostante il direttore sportivo Giovanni Manna avesse lavorato ai fianchi del club londinese bloccando Gabriel Jesus, il mancato via libera economico ha sbarrato la strada all'operazione. La decisione della proprietà azzurra di applicare una stretta al monte ingaggi e rispettare i rigidi paletti finanziari della UEFA ha di fatto congelato l'affondo, lasciando ad Allegri un reparto avanzato privo dell'attaccante di raccordo richiesto per completare il sistema di gioco.