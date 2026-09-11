Infortuni Napoli, l'analisi di Repubblica: forse c'è una motivazione precisa

Infortuni Napoli, l'analisi di Repubblica: forse c'è una motivazione precisaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

L'analisi del quotidiano Repubblica mette a nudo una delle criticità più serie nel momento d'ombra del Napoli: il peso degli infortuni, arrivati a decimare la rosa proprio in concomitanza con i tre ko consecutivi maturati tra campionato e Champions League.

L'età media e il nodo infermeria

Il quotidiano sottolinea come non si possa più tirare in ballo i carichi di lavoro della gestione precedente come alibi. Prende invece quota l'ipotesi che l'elevata età media di diversi elementi del gruppo renda la squadra fisiologicamente più vulnerabile e soggetta a stop muscolari e ricadute.

Ecatombe verso il Bologna: 6 assenti

In vista della sfida di domenica alle 18:00 contro il Bologna al Maradona, Massimiliano Allegri si trova a gestire una vera e propria emergenza organica.