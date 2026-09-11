Altro che Champions, Corsera: "Napoli unica big a non fare mercato"

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Altro che Champions, il Napoli è stata l'unica delle big a non fare mercato. Lo si legge sul Corriere della Sera oggi in edicola.

“Le esigenze economiche sono state ritenute prioritarie: decisione legittima, ci mancherebbe. Ma anche una strada difficilmente conciliabile con una rosa a fine ciclo (o quasi), da rigenerare; e soprattutto con le aspirazioni annunciate da De Laurentiis di crescere in Champions, terra piena di grandi corazzate e piccole grandi trappole, e di lottare per lo scudetto contro squadre agguerrite e rinforzate (Inter, Roma, Como, Juve, Milan e così via). Il Napoli è stata l’unica delle grandi a non migliorare: in Italia c’è folla anche per il quarto posto e spesso in d’Europa, come hanno dimostrato le risorse tecniche dell’Arsenal, il confronto non regge”.