Bologna, quanti dubbi di formazione per Tedesco: le ultime in vista del Napoli
Il quadro delineato dal Corriere dello Sport sulle scelte di Domenico Tedesco aggiunge ulteriori dettagli tattici in vista della sfida di domenica al Maradona, concentrando l'attenzione sul centrocampo del Bologna.
Il rebus in mediana e la certezza Odgaard
Con l'assenza forzata di Oussama El Azzouzi — destinato a rientrare soltanto dopo la sosta nella trasferta contro il Lecce —, al fianco dell'inamovibile Lewis Ferguson si è aperto un ballottaggio a quattro. Per occupare la casella rimasta libera in mediana sono in lizza Tommaso Pobega, Libra, Nikola Moro e Santiago Amondarain.
Nessun dubbio invece sulla trequarti, dove Jens Odgaard viene definito "blindatissimo". Il danese agirà alle spalle dell'unica punta, occupando la posizione che limita a una sola la maglia disponibile al centro del campo. Per Odgaard la sfida del Maradona richiama alla memoria un dolce precedente: la vittoria per 2-0 del maggio 2024 a Fuorigrotta (in cui firmò una delle reti) che certificò lo storico ritorno del Bologna in Champions League dopo sessant'anni.
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