ADL punta tutto su Allegri: pronto a dargli più poteri! Il rinnovo di Manna lo testimonia
TuttoNapoli.net
De Laurentiis rafforza il sostegno ad Allegri nel momento difficile del Napoli. Nessun ritiro prima del Torino e possibili maggiori responsabilità per il tecnico.
Il Napoli prova a uscire dalla crisi facendo quadrato attorno a Massimiliano Allegri. In questo momento delicato della stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di aumentare la propria vicinanza alla squadra e soprattutto all'allenatore, già sostenuto con un intervento importante prima della sfida contro la Lazio. La società continua a considerare Allegri una figura centrale per il rilancio del progetto azzurro e intende rafforzarne ulteriormente il ruolo nelle decisioni sportive.
De Laurentiis-Allegri, fiducia totale: il rinnovo di Manna è un segnaleCome racconta l'edizione odierna de Il Mattino, il presidente sarà ancora più presente accanto al gruppo e alla gestione tecnica, con la possibilità di affidare ad Allegri maggiori responsabilità nelle scelte future. Anche il rinnovo del direttore sportivo Giovanni Manna viene interpretato come un segnale in questa direzione. Intanto, nessun ritiro alla vigilia del Torino: gli azzurri si ritroveranno questa mattina per colazione e pranzo insieme, prima di raggiungere nel pomeriggio lo stadio Maradona dall'hotel.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina PodcastCentro Sportivo, Sindaco Qualiano svela tutto: "13+5 ettari, 10 campi, nuova sede e centro medico..." di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
21 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
TuttonapoliCalciomercato Napoli, limite prestiti a gennaio? La fake news su un solo slot: ecco il regolamento
Pierpaolo MatroneUfficialeAltro infortunio in casa Napoli: c’è frattura per Meret! Il bollettino medico
Antonio NotoTuttonapoliManna blindato fino al 2032! Accordo già firmato con ADL: la conferma arriva dal bilancio
Davide BarattoTuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta
Pierpaolo MatroneBilancio Napoli 2025-26: utile di 2mln grazie a boom sponsor, Osimhen e contenzioso IMG
Pierpaolo MatroneTuttonapoliDa Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLa frase di Manna che spiega le difficoltà del Napoli nel (nuovo) mercato europeo
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com