ADL punta tutto su Allegri: pronto a dargli più poteri! Il rinnovo di Manna lo testimonia

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De Laurentiis rafforza il sostegno ad Allegri nel momento difficile del Napoli. Nessun ritiro prima del Torino e possibili maggiori responsabilità per il tecnico.