Nuovo centro sportivo a Qualiano: ADL ha preteso la certificazione per l'assenza di rifiuti tossici

Il Napoli accelera per il nuovo centro sportivo di proprietà a Qualiano. De Laurentiis ha verificato personalmente l'area e ottenuto garanzie ambientali.

Prende sempre più forma il progetto del nuovo centro sportivo della SSC Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha firmato nei giorni scorsi un accordo preliminare per l'acquisto di circa 13 ettari di terreno nella zona di Pozzo Nuovo, nel comune di Qualiano. Una scelta arrivata dopo un'attenta valutazione di diverse alternative, tra cui Succivo, Pozzuoli, Afragola e Castel Volturno. L'obiettivo è realizzare una struttura di proprietà che rappresenti un investimento strategico per il futuro della società azzurra.

Centro sportivo Napoli, De Laurentiis ha visitato Qualiano tre volte: la garanzia dell'Arpac

Come svela l'edizione odierna de La Repubblica, il presidente ha effettuato tre sopralluoghi personali nell'area individuata, l'ultimo a metà settembre. Prima di procedere, De Laurentiis ha inoltre chiesto e ottenuto dai proprietari la certificazione Arpac sulla qualità dei terreni, per accertarsi dell'assenza di rifiuti tossici. L'area scelta, finora occupata prevalentemente da alberi di pesco, dovrebbe dunque ospitare il futuro quartier generale del Napoli.