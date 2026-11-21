Napoli-Torino, Allegri ritrova Abate: lo ha allenato al Milan. E c'è un precedente storico

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Oggi alle 10:00 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Prima sfida da allenatori tra Massimiliano Allegri e Ignazio Abate: i due hanno condiviso quattro stagioni al Milan.