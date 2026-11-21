Napoli-Torino, Allegri ritrova Abate: lo ha allenato al Milan. E c'è un precedente storico
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Prima sfida da allenatori tra Massimiliano Allegri e Ignazio Abate: i due hanno condiviso quattro stagioni al Milan.
La sfida tra Napoli e Torino sarà anche un incontro particolare tra due allenatori che si conoscono molto bene. Massimiliano Allegri e Ignazio Abate si ritroveranno per la prima volta da avversari in panchina, dopo aver condiviso quattro stagioni al Milan, dal 2010 al 2014. Il tecnico azzurro ha già collezionato 555 presenze da allenatore in Serie A, contro le appena 11 del collega granata. Un confronto tra esperienza e gioventù, con un passato comune che rende ancora più interessante la partita del Maradona.
Allegri-Abate, dal Milan al Napoli: quel precedente del 2004Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Allegri puntava molto su Abate, schierandolo 127 volte tra campionato e coppe durante la loro esperienza rossonera. Ma per l'attuale allenatore del Torino la serata avrà anche un altro significato: il 26 settembre 2004, infatti, Abate disputò la prima partita del Napoli dell'era De Laurentiis, al San Paolo contro il Cittadella. Era il debutto del Napoli Soccer in Serie C1 dopo il fallimento, con i titoli dei film sulle maglie al posto degli sponsor.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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