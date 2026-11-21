Allegri vuole una squadra diversa: spuntano le nuove richieste ai calciatori

Massimiliano Allegri chiede al Napoli una prestazione completa contro il Torino: attenzione alle due fasi e alla gestione dei novanta minuti.

Non basta più giocare bene soltanto a tratti. Massimiliano Allegri pretende dal suo Napoli una prova di maturità nella sfida di questa sera contro il Torino, primo appuntamento di un nuovo ciclo di partite particolarmente impegnativo. Dopo il pareggio con la Lazio e la sosta per le nazionali, il tecnico azzurro vuole una squadra capace di mantenere concentrazione ed equilibrio per tutta la durata dell'incontro, evitando quei cali che hanno compromesso diverse prestazioni in questo avvio di stagione.

Allegri chiede un Napoli completo: contro il Torino conta soltanto vincere

Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore vuole un Napoli in grado di interpretare correttamente entrambe le fasi di gioco, andando oltre i semplici numeri e adattandosi alle diverse situazioni della partita. Fondamentale sarà anche il contributo delle sostituzioni, per garantire continuità nell'arco dei novanta minuti. Il messaggio di Allegri alla squadra è soprattutto uno: contro il Torino bisogna vincere.