Allegri può fare un altro record... in negativo: rischia un digiuno che manca dal 2010

Il Napoli non vince in casa dal 10 ottobre: contro il Torino serve una svolta prima di un calendario decisivo tra campionato, Champions e Coppa Italia.

Il Napoli deve ritrovare la vittoria allo stadio Diego Armando Maradona. L'ultimo successo casalingo degli azzurri risale al 10 ottobre contro il Frosinone, seguito dai due pareggi con Roma e Lazio. Un rendimento che preoccupa Massimiliano Allegri, chiamato a invertire la rotta già questa sera contro il Torino. Un eventuale terzo pareggio consecutivo in casa rappresenterebbe un dato significativo: l'ultima volta che il Napoli arrivò a una serie simile, prolungatasi fino a quattro pareggi, fu tra gennaio e febbraio 2010.

Napoli, calendario di fuoco fino a Natale: otto partite decisive

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo le trasferte contro Manchester City e Sassuolo, gli azzurri affronteranno al Maradona Lecce, Bruges, Milan e Fiorentina, quest'ultima negli ottavi di Coppa Italia. In totale saranno otto partite prima di Natale, concentrate in appena 25 giorni. Un ciclo fondamentale per rilanciare le ambizioni stagionali, ma anche per orientare le strategie del mercato di gennaio, inevitabilmente legate ai risultati della squadra.