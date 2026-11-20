I tifosi preparano gli striscioni in vista di Napoli-Torino: arrivano segnali di distensione?

In occasione di Napoli-Torino sono attesi striscioni per incitare la squadra. La società ha provato a favorire l'affluenza con prezzi più accessibili.

Il Napoli ha bisogno del sostegno del suo pubblico per uscire dal momento complicato che sta attraversando. In occasione della sfida di domani sera contro il Torino, il Maradona dovrebbe accogliere oltre 40mila spettatori. La risposta più importante è attesa dai settori popolari, dai quali dovrebbero arrivare anche striscioni per spronare la squadra di Massimiliano Allegri a dare qualcosa in più e invertire la rotta dopo un avvio di stagione deludente.

Napoli-Torino, prezzi più bassi per favorire l'affluenza al Maradona

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, anche la società ha provato a compiere un passo verso la tifoseria attraverso la politica dei prezzi per i settori inferiori: 14 o 20 euro per le Curve e 40 euro per i Distinti. L'intenzione del club è quella di coinvolgere anche chi frequenta meno abitualmente lo stadio. Non ci sarà il tutto esaurito, ma ritrovare un pubblico compatto al proprio fianco sarebbe fondamentale per gli azzurri.