Formazioni Napoli-Torino, Allegri sorprende: due esclusioni eccellenti e non solo

Allegri punta sul 3-5-1-1 contro il Torino: tornano titolari Anguissa, Politano e Spinazzola. Vergara alle spalle di Hojlund, fuori De Bruyne.

Novità importanti nelle scelte di Massimiliano Allegri per Napoli-Torino, sfida in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Maradona. Il tecnico azzurro sarebbe intenzionato a cambiare assetto tattico, passando al 3-5-1-1 e modificando diversi interpreti rispetto all'ultima partita contro la Lazio. La sorpresa principale riguarda la trequarti, dove Antonio Vergara dovrebbe partire dal primo minuto alle spalle di Rasmus Hojlund, con Kevin De Bruyne e Noa Lang inizialmente in panchina.

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Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. Sulle fasce spazio a Politano e Spinazzola, mentre a centrocampo tornerà titolare Anguissa insieme a Gilmour e McTominay. Il Torino di Abate dovrebbe invece rispondere con il 4-4-2 e la coppia offensiva Simeone-Adams.

NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara; Hojlund.