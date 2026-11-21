Emergenza infortuni, il Napoli ha imparato la lezione: nessuna forzatura con due azzurri

Il Napoli recupera Favasuli e Spinazzola per il Torino. Allegri sceglie la prudenza con Neres e Badiashile pensando anche al Manchester City.

Arrivano finalmente segnali incoraggianti dall'infermeria del Napoli. In vista della sfida di questa sera contro il Torino, Massimiliano Allegri ritrova Favasuli e Spinazzola, due recuperi importanti in un momento particolarmente delicato della stagione. Il primo dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina, mentre il secondo torna a disposizione per dare il proprio contributo. Il tecnico azzurro, tuttavia, non intende accelerare i tempi degli altri infortunati, preferendo evitare ricadute in vista dei numerosi impegni ravvicinati.

Napoli, Allegri pensa al Manchester City: prudenza per Neres e Badiashile

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, lo staff medico avrebbe potuto provare a recuperare anche David Neres e Benoît Badiashile, ma Allegri ha preferito non correre rischi. All'orizzonte ci sono infatti le sfide contro Manchester City e Sassuolo, appuntamenti per i quali serviranno giocatori nelle migliori condizioni possibili. L'emergenza non è ancora superata, ma i primi due rientri rappresentano un segnale positivo per gli azzurri.