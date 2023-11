ADL sarà assente anche al Bernabeu ed è a rischio la sua presenza per l'Inter

Niente Atalanta e, chiaramente, niente Real Madrid: un intervento al menisco mediale ha i suoi tempi

Niente Atalanta e, chiaramente, niente Real Madrid: un intervento al menisco mediale ha i suoi tempi e, quindi, Aurelio De Laurentiis è «a rischio» pure per la gara del 3 dicembre contro l’Inter. Stavolta, tra le mani del professor Pierpaolo Mariani, c’è andato il presidente del Napoli: operazione a sorpresa, svelata con un tweet dalla società in (tardissima) serata, per una comunicazione chiaramente di rito. Lo scrive il Corriere dello Sport.