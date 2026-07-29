Occasione Badiashile: il Napoli lavora a questa formula col Chelsea

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Il centrale francese del Chelsea sarebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dall'area scouting

Il Mattino rilancia il nome di Benoît Badiashile come possibile rinforzo per la difesa del Napoli. Secondo il quotidiano, il centrale francese del Chelsea sarebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dall'area scouting azzurra e, al momento, rappresenterebbe la prima scelta nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna. Il classe 2001 sarebbe destinato a lasciare il club londinese, non rientrando nei piani tecnici dopo i cambiamenti avvenuti al Chelsea. Proprio questa situazione potrebbe trasformarsi in un'importante opportunità di mercato per il Napoli.

Badiashile-Napoli, si lavora al prestito

L'ipotesi al vaglio è quella di un prestito oneroso con diritto o opzione di riscatto, così da rinviare un eventuale investimento definitivo alla prossima estate. Secondo Il Mattino, nelle ultime ore ci sarebbero già stati contatti tra il Napoli, il Chelsea e gli agenti del calciatore, con un'apertura di massima sia da parte del club inglese sia dello stesso Badiashile.