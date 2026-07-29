Manna e le uscite: ecco il piccolo tesoretto accumulato con i primi addii
Tuttosport traccia un primo bilancio del mercato in uscita del Napoli, evidenziando come il lavoro di alleggerimento della rosa stia procedendo secondo i piani, anche se resta ancora molta strada da fare per raggiungere il completo equilibrio economico. Secondo il quotidiano, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli ha definito la strategia che il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà seguire nelle prossime settimane, pur essendo lontano dagli affari di campo per un viaggio programmato negli Stati Uniti.
Calciomercato Napoli, le uscite del Napoli
Finora il Napoli ha già completato la cessione di nove calciatori, nella maggior parte dei casi a titolo definitivo, incassando complessivamente 16,7 milioni di euro. Un tesoretto che rappresenta solo il primo passo del piano di razionalizzazione della rosa, con il club che continuerà a lavorare per completare altre operazioni in uscita prima della chiusura del mercato.
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