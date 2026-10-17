Alisson, Anguissa e Olivera convocati a Venezia: la gestione dei tre recuperati da parte di Allegri

Tre ritorni importanti per il tecnico azzurro, che però non li schiererà dall’inizio: nessuno vuole correre rischi inutili.

Tra i convocati per Venezia-Napoli ci sono Anguissa, Alisson e Olivera. Tre ritorni molto importanti per Massimiliano Allegri, che adesso dovrà decidere quando utilizzare questi calciatori a partire dalla partita di questo pomeriggio.

Venezia-Napoli, nessuno dei tre titolare: Allegri valuta lo spazio a gara in corso

Nessuno dei tre partirà sicuramente titolare, e il motivo è semplice: nessuno vuole correre inutili rischi. Bisognerà capire se a gara in corso potrà esserci spazio per dare un po’ di minutaggio, in particolare ad Alisson e ad Anguissa, per riportarli gradualmente al ritmo partita dopo gli stop.

Napoli, centrocampo corto: solo Lobotka, Gilmour e McTominay in mezzo al campo

Proprio nella zona centrale del campo, infatti, gli azzurri sono un po’ corti, avendo a disposizione solo Lobotka, Gilmour e McTominay. Per questo il rientro di Anguissa, in particolare, assume un valore tattico oltre che fisico, in un periodo in cui il calendario impone una partita ogni tre giorni.