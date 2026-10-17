Venezia e Bodo/Glimt come due finali: Repubblica avverte gli azzurri

Il quotidiano parla di due sfide “da non sbagliare” in appena tre giorni, con la classifica e la Champions League che non concedono più alibi.

Venezia e Bodo/Glimt sono due finali per il Napoli, secondo l’edizione odierna di Repubblica, che sottolinea l’importanza di queste due sfide per la squadra di Allegri. Il Venezia, oggi in trasferta, e il Bodo/Glimt, martedì al Maradona in Champions League, sono due appuntamenti da non sbagliare.

Napoli, tre giorni per giocarsi tutto: “Non ci sono troppi calcoli da fare”

“In tre giorni il Napoli si gioca molto e non ci sono troppi calcoli da fare”, scrive Repubblica. L’obiettivo è duplice: migliorare la classifica e soprattutto sbloccarsi in Champions per alimentare il traguardo della qualificazione alla seconda fase. Un doppio impegno che può indirizzare la stagione degli azzurri, in un momento in cui servono risultati per ritrovare fiducia e continuità.

Napoli-Bodo/Glimt, il club norvegese ai tifosi: “Non indossate i colori prima del match”

Tra le curiosità legate alla sfida di martedì, Repubblica segnala che il club norvegese ha chiesto ai propri tifosi di non indossare i colori della squadra prima del match di Champions League. Una precisazione che fa da cornice a una gara che il Napoli deve affrontare con la massima attenzione.