Marianucci titolare a Venezia? Ballottaggio aperto con un altro difensore
TuttoNapoli.net
Il rientro del centrale è una buona notizia per Allegri, ma la sensazione è che a Venezia parta dalla panchina.
Luca Marianucci è un rientro molto importante per Massimiliano Allegri. Il difensore rappresenta sicuramente una pedina utile in questo momento della stagione, in cui c’è bisogno dell’utilizzo di tutta la rosa a disposizione.
Venezia-Napoli, ballottaggio in difesa: Marianucci contro Beukema per un posto da titolare
L’ex Empoli si gioca una maglia da titolare con Beukema oggi contro il Venezia. Un ballottaggio che racconta la ritrovata abbondanza di soluzioni a disposizione del tecnico dopo le settimane di emergenza in difesa.
Marianucci in panchina al Penzo? Possibile spazio a gara in corso
La sensazione è che alla fine Marianucci possa partire dalla panchina al Penzo. Poi, chissà, potrebbe anche trovare spazio a gara in corso, in una partita in cui Allegri potrebbe sfruttare tutte le alternative a disposizione per gestire energie e rotazioni in vista del fitto calendario.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina TuttonapoliNeres, infortuni pesano e condizionano anche il Napoli: riflessioni sul futuro di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
17 ott 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Venezia
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il battibecco in diretta Tv, la scomoda verità su Politano, l'equivoco De Bruyne e il dato agghiacciante
Antonio NotoLiveVillarreal-Napoli 3-1 (Rrahmani 8', Mikautadze 23', Mourino 26', Oluwaseyi 87'), Rrahmani illude, gli spagnoli la ribaltano e brutto 2T
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Villarreal l'opposto del Frosinone. McTominay? Sta meglio. Milinkovic titolare. Su Lucca..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: De Bruyne risponde ai veri bolliti, il retroscena di Allegri, la testata di Lucca e la freccia avvelenata su Conte
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Bisogna uccidere le partite! Rigore? Hojlund mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com