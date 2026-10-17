Marianucci titolare a Venezia? Ballottaggio aperto con un altro difensore

Marianucci titolare a Venezia? Ballottaggio aperto con un altro difensoreTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Il rientro del centrale è una buona notizia per Allegri, ma la sensazione è che a Venezia parta dalla panchina.

Luca Marianucci è un rientro molto importante per Massimiliano Allegri. Il difensore rappresenta sicuramente una pedina utile in questo momento della stagione, in cui c’è bisogno dell’utilizzo di tutta la rosa a disposizione.

Venezia-Napoli, ballottaggio in difesa: Marianucci contro Beukema per un posto da titolare

L’ex Empoli si gioca una maglia da titolare con Beukema oggi contro il Venezia. Un ballottaggio che racconta la ritrovata abbondanza di soluzioni a disposizione del tecnico dopo le settimane di emergenza in difesa.

Marianucci in panchina al Penzo? Possibile spazio a gara in corso

La sensazione è che alla fine Marianucci possa partire dalla panchina al Penzo. Poi, chissà, potrebbe anche trovare spazio a gara in corso, in una partita in cui Allegri potrebbe sfruttare tutte le alternative a disposizione per gestire energie e rotazioni in vista del fitto calendario.