ADL segue il Napoli a distanza: sarà assente a Venezia, ma non solo

Il presidente non sarà allo stadio per la sfida di campionato, come già accaduto in Spagna con il Villarreal: Il Mattino svela il retroscena.

Ci saranno mille tifosi al seguito del Napoli oggi pomeriggio a Venezia: un sostegno importante per gli azzurri, che cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella contro il Frosinone. Ci sarà anche Aurelio De Laurentiis allo stadio Penzo? L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino svela se il presidente sarà presente oppure no.

De Laurentiis, nessuna trasferta a Venezia: Il Mattino conferma l’assenza

Stando a quanto si legge sulle pagine de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis non ci sarà neppure oggi allo stadio Penzo per la gara Venezia-Napoli. Il numero uno del club azzurro era stato assente anche martedì scorso, quando gli azzurri hanno giocato contro il Villarreal in Champions League.

Villarreal-Napoli 3-1, il ko europeo e l’assenza del presidente: il momento del club

Quella contro il Villarreal si è chiusa con una sconfitta per 3-1, un risultato che ha pesato sul morale dell’ambiente. Per questo la gara di oggi contro il Venezia assume un valore importante: gli azzurri, sostenuti dai tifosi presenti al Penzo, vogliono ripartire dalla prestazione positiva col Frosinone e dare continuità al proprio cammino in Serie A, nonostante l’assenza del presidente dalle tribune.