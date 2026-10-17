ADL segue il Napoli a distanza: sarà assente a Venezia, ma non solo
Ci saranno mille tifosi al seguito del Napoli oggi pomeriggio a Venezia: un sostegno importante per gli azzurri, che cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella contro il Frosinone. Ci sarà anche Aurelio De Laurentiis allo stadio Penzo? L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino svela se il presidente sarà presente oppure no.
De Laurentiis, nessuna trasferta a Venezia: Il Mattino conferma l’assenza
Stando a quanto si legge sulle pagine de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis non ci sarà neppure oggi allo stadio Penzo per la gara Venezia-Napoli. Il numero uno del club azzurro era stato assente anche martedì scorso, quando gli azzurri hanno giocato contro il Villarreal in Champions League.
Villarreal-Napoli 3-1, il ko europeo e l’assenza del presidente: il momento del club
Quella contro il Villarreal si è chiusa con una sconfitta per 3-1, un risultato che ha pesato sul morale dell’ambiente. Per questo la gara di oggi contro il Venezia assume un valore importante: gli azzurri, sostenuti dai tifosi presenti al Penzo, vogliono ripartire dalla prestazione positiva col Frosinone e dare continuità al proprio cammino in Serie A, nonostante l’assenza del presidente dalle tribune.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro