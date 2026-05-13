Politano squalificato per Pisa-Napoli: Conte valuta due soluzioni per sostituirlo

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Antonio Conte dovrà fare a meno di Matteo Politano nella trasferta contro il Pisa. L’esterno azzurro è stato ammonito nel match contro il Bologna e, già diffidato, sarà costretto a saltare la prossima sfida di campionato per squalifica.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli starebbe già studiando le possibili alternative per sostituire uno dei titolarissimi della fascia destra.

Le due soluzioni per sostituire Politano

L’ipotesi più concreta porta a Leonardo Spinazzola, che verrebbe schierato sulla corsia sinistra con Miguel Gutierrez pronto a spostarsi sull’out opposto, occupando così la posizione abitualmente ricoperta da Politano. Resta viva anche un’altra soluzione. Conte, infatti, potrebbe decidere di affidarsi a Pasquale Mazzocchi sulla fascia destra. In questo scenario, Spinazzola resterebbe inizialmente fuori dall’undici titolare. Una scelta che il tecnico scioglierà nei prossimi giorni in vista della sfida dell’Arena Garibaldi.