Cittadinanza onoraria ad ADL approvata: ecco i consiglieri che non hanno votato a favore

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Aurelio De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli. Il Consiglio comunale ha infatti approvato l’iter per il conferimento.

Aurelio De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli. Il Consiglio comunale ha infatti approvato l’iter per il conferimento del riconoscimento al presidente del Napoli, su proposta avanzata da Forza Italia. La votazione era già stata tentata nei giorni scorsi, ma era saltata per mancanza del numero legale. Stavolta, invece, decisivo è stato anche l’intervento del sindaco Manfredi per portare a termine l’approvazione.

I consiglieri che hanno votato contro

Non sono mancate alcune polemiche in aula, con due consiglieri a votare contro. Il consigliere Rosario Andreozzi di “Napoli Solidale” ha proposto la cittadinanza per Francesca Albanese, mentre Sergio Colella ha scelto l’astensione. Nonostante le divergenze, De Laurentiis riceverà ufficialmente il riconoscimento da parte della città.