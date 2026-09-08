Alisson in nazionale? Dal Brasile: "E' tra i pre-convocati di Ancelotti"
Il nuovo ciclo della Nazionale brasiliana sotto la guida di Carlo Ancelotti riparte da volti nuovi e profili di prospettiva. Nell'elenco dei calciatori opzionati dal tecnico spicca il nome dell'esterno del Napoli, protagonista di un importante investimento estivo da parte del club azzurro che lo ha riscattato dallo Sporting Lisbona.
Una chiamata che premia le qualità individuali e la crescita del classe 2002, nonostante le recenti rotazioni tattiche di Massimiliano Allegri in campionato. La lista definitiva dei 26 convocati ufficiali per le sfide contro Australia e India verrà diramata nei prossimi giorni. Per Alisson Santos si tratta di un attestato di stima fondamentale a livello internazionale, arrivato proprio alla vigilia del debutto stagionale del Napoli nella fase a gironi di Champions League contro l'Arsenal.
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