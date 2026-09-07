Allarme difesa, il cambio modulo ha tolto certezze: il Napoli può sostenere il 4-3-3?

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Due sconfitte consecutive e soprattutto cinque gol incassati tra Como e Inter. È da qui che parte l'analisi di Repubblica sul momento del Napoli, sottolineando come Massimiliano Allegri sia "troppo esperto per derubricare i passi falsi alla voce sfortuna". Il problema principale viene individuato nella difesa, che senza Buongiorno e con il ritorno al 4-3-3 non avrebbe mostrato finora la solidità necessaria per competere ad alti livelli. Allegri avrebbe accolto al suo arrivo il desiderio di Aurelio De Laurentiis e dello spogliatoio di recuperare il modulo più gradito alla squadra, anche per ritrovare maggiore libertà dopo stagioni vissute "quasi sempre in trincea".

Repubblica: "Il tridente è un lusso sostenibile per questa difesa?"

Il rovescio della medaglia sarebbe però la perdita degli equilibri garantiti dal 3-4-2-1 di Conte. Da qui l'interrogativo del quotidiano: "Non è peccato domandarsi se il tridente - e un centrocampo diventato ancora più leggero per l'assenza di McTominay - siano dei lussi sostenibili". Nel mirino anche un reparto arretrato considerato impoverito, con Rafa Marin e un Badiashile "fermo nella sostanza da troppo tempo e gettato nella mischia a Milano con conseguenze disastrose". I cinque gol subiti nelle ultime due partite rappresentano quindi un campanello d'allarme che Allegri avrebbe già evidenziato alla squadra.