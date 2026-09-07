Beukema è quasi pronto: tornerà titolare in una di queste due partite

Beukema è quasi pronto: tornerà titolare in una di queste due partiteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Sam Beukema non ha ancora disputato neanche un minuto in questa stagione, ma ora sta per tornare: con Fiorentina o Bologna dall'inizio?

La difesa del Napoli fa acqua da tutte le parti, con cinque gol subiti nelle ultime due partite. Ma contro l'Arsenal in Champions League Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a cambiare qualcosa: si va verso la conferma della linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e uno tra Spinazzola e Olivera.

Beukema, ci siamo quasi

Qualche alternativa potrebbe arrivare presto da Sam Beukema, ormai vicino al recupero ma più probabilmente - scrive Il Mattino - destinato a tornare titolare tra Bologna e Fiorentina. Dunque ci siamo quasi per il difensore olandese, arrivato per oltre 30 milioni di euro un anno fa dal Bologna. 