Allegri criticato per i cambi con l'Inter: "Sono stati disastrosi"

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Il quotidiano Il Roma analizza la sconfitta del Napoli contro l’Inter, soffermandosi in particolare sulle scelte di Massimiliano Allegri nel corso della ripresa. Secondo il giornale, il tecnico azzurro avrebbe cambiato atteggiamento proprio nel momento in cui la squadra sembrava aver trovato la chiave giusta per mettere in difficoltà i nerazzurri. “Il tecnico nerazzurro ha tolto un difensore e ha messo dentro un altro attaccante. Il toscano, invece, si è chiuso inserendo Badiashile e mettendosi a cinque in difesa”. Una scelta giudicata duramente dal quotidiano: “Risultato disastroso perché i campioni d'Italia ne hanno approfittato per rimontare e mandare all'inferno Di Lorenzo e compagni”.

Allegri e cambi sbagliati

Il Roma sottolinea come il Napoli avesse mostrato il suo volto migliore nella prima parte della ripresa, quando aveva alzato il baricentro e aumentato la pressione sull’Inter: “Sarebbe bastato giocare come l'inizio della ripresa. Ha sfidato l'Inter andandolo a pressare e portando ben sette giocatori in area di rigore. Ed ecco che sono arrivate le reti di Politano e Hojlund”.

Poi, secondo il quotidiano, qualcosa è cambiato nella gestione di Allegri: “Ad un certo punto Max è andato nel panico. Non sapeva più cosa fare”.