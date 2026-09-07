Corbo durissimo con ADL: "Distratto, non si accorge che il Napoli sta colando a picco"

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Antonio Corbo attacca duramente Aurelio De Laurentiis nel suo editoriale. Nel mirino la gestione del presidente del Napoli.

Parole durissime quelle utilizzate da Antonio Corbo nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Nel suo editoriale sulle pagine di Repubblica, il giornalista descrive un presidente assorbito dal suo storico legame con il cinema proprio mentre il Napoli attraversa un momento complicato: "Immerso nel fascino del suo primo amore, Aurelio De Laurentiis trascura gli altri. Quello di sempre, il business. Quello recente, il calcio. Vive ormai solo per il cinema. Non si vede, non parla, non litiga". Corbo collega questo momento anche al lavoro sul racconto del Centenario firmato da Maurizio de Giovanni.

Corbo: "Dopo 22 anni De Laurentiis dimostra ancora di saperne poco di calcio"

L'affondo diventa ancora più netto nella seconda parte dell'editoriale: "Ancora oggi dimostra di saperne poco dopo 22 anni e tre miliardi di fatturato". Corbo sottolinea inoltre l'assenza dell'amministratore Andrea Chiavelli e conclude fotografando così il momento degli azzurri: "Distratto, solo e senza il suo amico amministratore Andrea Chiavelli, il servofreno della Filmauro, non si accorge che il Napoli sta colando a picco". Il riferimento è alla classifica, con gli azzurri tredicesimi dopo due sconfitte consecutive e attesi adesso dall'esordio in Champions League contro l'Arsenal.